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Российские производители вводят мораторий на повышение цен на хлеб

Евгений Белоусов

Общество
Российские производители вводят мораторий на повышение цен на хлеб
Фото: depositphotos

Мораторий на повышение цен на хлеб введут крупные российские производители. Теперь цены на белый и черный хлеб будут зафиксированы на уровне середины марта до конца 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в понедельник, 28 марта.

— Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб, — заявила она.

По словам Абрамченко, в последнее время наблюдается рост стоимости хлебобулочных изделий. Причина этого заключается в росте цен на сырье и материалы для производства хлеба.

Вице-премьер поручила Минпромторгу РФ проработать обнуление наценки на хлеб совместно с торговыми сетями, говорится в сообщении.

24 марта в России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Нужны ли такие сети россиянам на самом деле, «Вечерняя Москва» узнала у первого вице-президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павла Сигала.

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