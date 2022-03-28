Двое приезжих подвезли москвича на такси, ограбив на шесть тысяч рублей
Столичные полицейские задержали двоих гостей столицы, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила «Вечерней Москве» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.
По предварительным данным, 36-летний москвич познакомился с двумя мужчинами на Кантемировской улице. В разговоре все трое выяснили, что им нужно в одну сторону. Вскоре после этого новые знакомые вызвали такси и пригласили мужчину поехать с ними. Последний согласился.
Прибыв на месте, настроение сменилось: новые знакомые стали угрожать москвичу ножом и потребовали его мобильный телефон. Напуганный житель столицы разблокировал и отдал телефон.
— Злоумышленники через приложение банка перевели шесть тысяч рублей на подконтрольный им номер телефона, после чего отдали гаджет и уехали на такси, — рассказала Гузь.
В рамках плана «Перехват» сотрудники ДПС совместно с оперативниками вычислили и остановили автомобиль, а пассажиров задержали. Грабителями оказались двое приезжих в возрасте 23 года и 27 лет.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Оба злоумышленника находятся под стражей.
25 марта неизвестный избил соседа, украв у него крестик на сумму 100 тысяч рублей на юго-востоке Москвы.