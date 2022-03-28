Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Неизвестный жестоко избил жителя столицы на северо-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Неизвестный жестоко избил жителя столицы на северо-востоке Москвы
Фото: МВД
Россия, Москва, Енисейская улица, 26 Карта всех событий

Неизвестный жестоко избил мужчину на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали представители ведомства, вечером 26 марта в полицию с заявлением о драке обратились несколько человек, проживающих в доме 26 на улице Енисейской.

По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили там избитого мужчину 1971 года рождения. Потерпевший был госпитализирован и направлен в отделение реанимации. У него диагностированы сотрясение мозга, множественные переломы ребер и костей лица.

Позже полицейским удалось выяснить, что в тот день около 21 часа мужчину избил незнакомец.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее 28 марта столичные полицейские задержали двоих гостей столицы, подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины угрожали москвичу и ограбили его на шесть тысяч рублей.

Читайте также:
Происшествия Москва разбой
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте