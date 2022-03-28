Неизвестный жестоко избил жителя столицы на северо-востоке Москвы

Фото: МВД

Россия, Москва, Енисейская улица, 26 Карта всех событий

Неизвестный жестоко избил мужчину на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали представители ведомства, вечером 26 марта в полицию с заявлением о драке обратились несколько человек, проживающих в доме 26 на улице Енисейской.

По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили там избитого мужчину 1971 года рождения. Потерпевший был госпитализирован и направлен в отделение реанимации. У него диагностированы сотрясение мозга, множественные переломы ребер и костей лица.

Позже полицейским удалось выяснить, что в тот день около 21 часа мужчину избил незнакомец.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее 28 марта столичные полицейские задержали двоих гостей столицы, подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины угрожали москвичу и ограбили его на шесть тысяч рублей.