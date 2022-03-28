Более 30 водителей такси с признаками опьянения выявили сотрудники ГИБДД в Москве за три дня

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Сотрудники ГИБДД выявили около четырех тысяч машин такси с неисправностями в Москве в рамках общегородского рейда «Такси». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 28 марта.

Помимо автомобилей с поломками, было обнаружено 32 водителя такси, находившихся за рулем с признаками опьянения.

— За три дня наши сотрудники пресекли 755 фактов управления без документов, предусмотренных ПДД, и почти 200 нарушений, связанных с превышением норм тонировки, — отмечается в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в ходе рейда сотрудники ведомства выявили 483 случая пересечения перекрестка на «красный» и более 250 нарушений таксистами правил стоянки.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили 119 транспортных средств, не прошедших обязательную процедуру техосмотра, и более двух тысяч машин с нечитаемыми или нестандартными номерами.

— Более 300 водителей привлечены к ответственности за неуплату в установленный срок административных штрафов за ранее совершенные нарушения в области безопасности дорожного движения, — заключили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее 28 марта сообщалось о том, что произошло массовое ДТП на Киевском шоссе из-за метели в Москве.