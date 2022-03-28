Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе из-за метели в Москве

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, поселение Филимонковское, Киевское шоссе, 31-й километр Карта всех событий

Около 20 машин столкнулись на Киевском шоссе из-за метели. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, на Киевском шоссе в дорожных авариях столкнулись 19 автомобилей.

— ДТП произошли на участке от 33-го до 30-го километра Киевского шоссе в сторону центра. Всего зарегистрированы семь дорожных аварий, в которых механические повреждения получили 19 автомобилей, — отмечается в сообщении ведомства.

В ГИБДД отметили, что в результате ДТП никто не пострадал.

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По данным пресс-службы, автомобили перемещены с проезжей части в безопасные места, ограничений в движении транспорта нет.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщали, что дорожная авария произошла в районе аэропорта Внуково на 31-м километре Киевского шоссе.

До этого два автомобиля столкнулись на Беговой улице в районе дома 7 на внешней стороне Третьего транспортного кольца. В результате столкновения машины выехали на тротуар.