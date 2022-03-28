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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Киевском шоссе в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
31-й километр Киевского шоссе Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись в районе аэропорта Внуково на 31-м километре Киевского шоссе. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что дорожная авария произошла на полосе движения в сторону Москвы. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

— Движение в районе аварии осложнено, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

27 марта четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 38-го километра МКАД, из-за чего было осложнено движение в сторону развязки с Варшавским шоссе.

До этого два автомобиля столкнулись на Беговой улице в районе дома 7 на внешней стороне Третьего транспортного кольца. В результате столкновения машины выехали на тротуар.

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