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Два автомобиля столкнулись на Беговой улице в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Два автомобиля столкнулись на Беговой улице в Москве
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Беговая улица, 7 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Беговой улице в районе дома 7 на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В результате столкновения машины выехали на тротуар.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы.

Движение в сторону Звенигородского шоссе осуществляется по трем полосам из четырех.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше двадцати лет. На втором месте — водители старше сорока пяти лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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