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ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 38-м километре МКАД

Полина Долганова

Происшествия
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 38-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 38-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На месте случившегося работают оперативные службы.

В результате аварии движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по трем полосам из пяти.

До этого два автомобиля столкнулись на Беговой улице в районе дома 7 на внешней стороне Третьего транспортного кольца. В результате столкновения машины выехали на тротуар.

Пять человек погибли в ДТП в воскресенье, 20 марта. Два из пяти происшествий со смертельными исходами произошли вечером воскресенья. Всего на прошлой неделе — с 14 по 20 марта — семь человек погибли в ДТП.

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