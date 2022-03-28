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Цифровой помощник для выбора профессии заработает в Москве

Анастасия Колоскова

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Цифровой помощник для выбора профессии заработает в Москве
Фото: er.ru

Геймифицированный сервис «Цифровой помощник для выбора профессии» начнет работу для молодежи с 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году был запущен «Агрегатор профориентационных возможностей ProfStories», который реализовался в рамках деятельности федерального центра компетенций по профориентации «Zасобой». Проект появился при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

— С целью совершенствования системы организации профориентационной работы с молодежью командой ProfStories при поддержке экспертов и работодателей создан геймифицированный сервис «Цифровой помощник для выбора профессии», который включает в себя профессиональную диагностику личности, получение информации о подходящих компаниях региона проживания пользователя, зарегистрированных на profstories.ru, возможность запросить у работодателя целевое направление на обучение, — говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что сервисом можно будет бесплатно воспользоваться с 11 апреля по 31 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что в столице началась регистрация на участие в социальной акции «Отличник» для учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте от семи до семнадцати лет. В рамках мероприятия дети смогут бесплатно посетить площадки ранней профориентации во время весенних каникул.

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