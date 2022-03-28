Неизвестный украл у столичного пенсионера более 600 тысяч рублей, представившись сотрудником ПФР

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Неизвестный украл у столичного пенсионера более 600 тысяч рублей, представившись сотрудником Пенсионного фонда. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 26 марта в полицию обратился гражданин 1938 года рождения с заявлением о краже средств с банковского счета.

Мужчина рассказал, что пару часов назад ему позвонил незнакомец, якобы сотрудник Пенсионного фонда. Под предлогом дополнительной выплаты к пенсии он убедил пенсионера сообщить данные банковской карты: реквизиты и код доступа из СМС.

После завершения звонка со счета пожилого мужчины списались 675 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подобная история произошла со столичной пенсионеркой: ее обворовала незнакомка на сумму 600 тысяч рублей, представившись сотрудницей Пенсионного фонда.