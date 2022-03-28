Нарушителя без прав в Кузьминках задержали за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники ГИБДД задержали в районе Кузьминки подозреваемого в покушении на мелкое взяточничество. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в ходе несения службы на Волжском бульваре инспекторы ДПС остановили иномарку под управлением 28-летнего местного жителя. При проверке документов он не предъявил полис об обязательном страховании транспортного средства и документ о прохождении техосмотра. После чего был приглашен в служебный автомобиль для составления протокола о правонарушении. Находясь внутри, водитель предложил сотрудникам полиции деньги, чтобы избежать административной ответственности.

Мужчину неоднократно предупредили о противоправности его действий и предусмотренной за них уголовной ответственности. Это нарушителя не остановило, и он положил в подстаканник между водительским и пассажирским сиденьями пять тысяч рублей, после чего был задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и «Мелкое взяточничество», а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

25 марта в районе 97-го километра внутренней стороны МКАД сотрудники дорожно-патрульной службы задержали водителя с муляжом пистолета.