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Сотрудники ДПС задержали водителя с муляжом пистолета на МКАД

Араз Салехов

Происшествия
Сотрудники ДПС задержали водителя с муляжом пистолета на МКАД
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 97-й километр Карта всех событий

В районе 97-го километра внутренней стороны МКАД сотрудники дорожно-патрульной службы задержали водителя с муляжом пистолета. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

По данным следствия, в ходе досмотра транспортного средства у мужчины обнаружен пластиковый муляж пистолета, не являющийся травматическим или боевым оружием, говорится в релизе.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции.

Видео: Telegram-канал Госавтоинспекция Москвы

В ходе дачи объяснений по факту произошедшего мужчина признал свои действия недопустимыми и согласился с вменяемой ему мерой административной ответственности за мелкое хулиганство. В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили административные материалы за мелкое хулиганство, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и правил маневрирования.

Ранее стало известно, что столичные сотрудники ДПС задержали за два месяца 2022 года 39 участников дорожного движения за дачу взятки. В отношении 12 граждан уже возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки».

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции помогли роженице добраться в больницу в подмосковном Красногорске. По данным ведомства, сотрудники ДПС находились на дороге М-9 «Балтия», когда к ним обратился водитель такси.

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