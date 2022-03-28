Более 140 человек получили ранения в ДТП на неделе с 21 по 27 марта

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

С 21 по 27 марта 141 человек пострадал в ДТП, в том числе 13 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 28 марта.

Всего на столичных дорогах на минувшей неделе зарегистрировано 127 аварий, в них погибло пять человек.

Самым распространенным видом ДТП на прошлой неделе стало столкновение транспортных средств: 51 случай.

— Наездов на пешеходов — 47. При этом в 50 процентах случаев пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте, — отметили в пресс-службе ГИБДД.

1/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 2/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 3/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 4/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 5/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 6/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 7/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 8/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 9/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 10/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы

Также на прошлой неделе зарегистрированы четыре аварии с участием мототранспорта и две при участии велосипедистов.

— Самым аварийным днем стал вторник — 25 ДТП. А наименьшее число дорожных аварий произошло в понедельник — 11 ДТП, — подчеркнули в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Ранее 28 марта стало известно, что более 30 водителей такси с признаками опьянения выявили сотрудники ГИБДД в Москве за три дня.