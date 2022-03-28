Судороги и смерть: гастроэнтеролог Рапопорт объяснил, в чем опасность кишечной инфекции

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В России зафиксирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, чем опасны подобные инфекции и кто находится в группе риска.

По словам врача-гастроэнтеролога, заслуженного деятеля наук России Семена Рапопорта, первыми признаками кишечной инфекции являются высокая температура и болевые ощущения в области живота:

— Кишечная палочка — опасный недуг, при котором температура тела может достигать 38–39 градусов. Болезнь сопровождается болью в животе, частым поносом, редко — с кровью и слизью. Стоит обратить внимание, что процесс дефекации может происходить более двух раз в сутки, что уже является неблагоприятными сигналом и признаком развития патологии.

В особую группу риска, по словам собеседника «ВМ», входят пожилые люди и маленькие дети. Что примечательно, дети намного чаще подвержены такой опасности.

— Установить, что у человека имеется кишечная инфекция, может только специалист. У больного с описанными симптомами берется мазок из кала, органов выделения. Для обнаружения бактерий также проводится процедура бактериологического посева. Если подозрения оправдались, тогда больного изолируют и начинают лечение, — отметил врач.

Процесс терапии включается в себя специальную фруктово-овощную диету, прием большого количества жидкости и молочных продуктов. В редких случаях лечащий врач назначает препараты, которые помогают устранить патогенную флору из организма: например, энтеросорбенты.

— Длительность лечения, — уточнил эксперт, — зависит от вида инфекции, возраста человека и возможных сопутствующих заболеваний.

Рапопорт отметил, что игнорировать симптомы болезни нельзя: если начнется острая стадия, которая наступает уже на третий день, при отсутствии адекватного лечения произойдет обезвоживание организма, возникнут судороги и может наступить летальный исход.

Обезопасить себя от опасной инфекции можно при соблюдении личной гигиены и использования защитных средств:

— Не стоит употреблять в пищу немытые или просроченные продукты, после посещения общественных мест нужно тщательно мыть руки и лицо.

В заключение гастроэнтеролог отметил, что человека при особо тяжелых случаях заболевания могут госпитализировать.