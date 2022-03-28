Безруков поддержал Уилла Смита после скандала на «Оскаре»
Сергей Безруков поддержал поступок Уилла Смита на торжественном вручении премии «Оскар». Об этом актер сообщил в понедельник, 28 марта, в своем Telegram-канале.
— Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво! — написал Безруков.
На 94-й церемонии вручения наград киноакадемии США Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока. Произошло это из-за неудачной шутки ведущего.
Во время объявления претендентов в категории «Лучший документальный фильм» Рок пошутил об «удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит.
После этого актер поднялся на сцену и ударил комика по лицу. Затем сказал еще несколько слов в сторону Рока, но звук при трансляции премии выключили.
Жена Уилла Смита страдает от алопеции. Это аутоиммунное заболевание, приводящее к выпадению волос. Из-за этого Джада пришла на церемонию с бритой головой.
Крис Рок отказался после случившегося обращаться в полицию, передает телеканал ABC.