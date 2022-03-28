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Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ среди детей в Москве

Евгений Белоусов

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Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ среди детей в Москве
Фото: depositphotos

За прошедшую неделю, с 21 по 27 марта, отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей до 14 лет в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по столице в понедельник, 28 марта.

— На 12-й неделе 2022 года в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ, — говорится в сообщении.

Снижение уровня заболеваемости, уточнили в ведомстве, зафиксировано среди совокупного населения на 2,5 процента, среди детей от нуля до двух лет — на 8,5 процента, среди детей трех–шести лет — на 8,9 процента, среди детей от семи до четырнадцати лет — на 14,3 процента.

Однако зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения, добавили в пресс-службе.

До этого академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что воздействие «стелс-омикрона» можно сравнить с ОРВИ. По словам вирусолога, «стелс-омикрон» хоть и распространяется быстрее своих предшественников, но не вызывает тяжелых случаев течения болезни.

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