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Вирусолог Зверев сравнил «стелс-омикрон» с ОРВИ

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Зверев сравнил «стелс-омикрон» с ОРВИ
Фото: unsplash

Академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев сообщил, что «стелс-омикрон» может выйти на лидирующие позиции среди всех штаммов, но его воздействие на человека можно сравнить с ОРВИ.

— Мы можем его сравнить если не с обычным ОРВИ, то с гриппом точно. Это уже совсем не «дельта», совсем не те варианты, которые были в начале, — пояснил Зверев в комментарии Общественной Службе Новостей.

По словам вирусолога, «стелс-омикрон» хоть и распространяется быстрее своих предшественников, но не вызывает тяжелых случаев течения болезни. Чаще всего заболевание протекает в легкой форме, существенно снизилось число госпитализаций. Также снизилась смертность. По словам вирусолога, в настоящее время ее уровень составляет менее двух процентов.

Зверев добавил, что в летний период заболеваемость пойдет на спад, а осенью возможен новый всплеск.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России в последние недели начал снижаться. Некоторые регионы уже смягчили противоэпидемические ограничения. Так, Краснодарский край разрешил не предъявлять QR-коды в заведениях общественного питания и при заселении в гостиницы, передает Nation News.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью или природно-очаговым вирусом.

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