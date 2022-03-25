Иммунолог Жемчугов рассказал об опасности коронавируса как природно-очаговой инфекции

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Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью или природно-очаговым вирусом.

— Вирус может уйти в природу, в результате создастся новая природно-очаговая инфекция, либо утихнет до осени и будет новая сезонная инфекция, как грипп. Если подтвердится, что к вирусу очень короткий иммунитет (допустим, полгода), то тогда повышается вероятность перехода текущего коронавируса SARS-CoV-2 в сезонную инфекцию, — отметил специалист.

Он пояснил, что примерами природно-очаговых инфекций являются чума и Эбола. Такие заболевания могут передаваться от человека к человеку контактным путем. Если такая же участь ожидает COVID-19, то человечество должно будет заново научиться ему противостоять.

До этого эксперт рассказал «Вечерней Москве» о возможном возникновении вспышки «стелс-омикрона» в России. По его словам, новый подвид ковида может проникнуть в страну через азиатские республики, где этот штамм сейчас очень распространен.

Кроме того, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что «стелс-омикрон» может вызвать подъем заболеваемости в стране. Врач отметил, что страны Европы уже достаточно пострадали от новой вспышки коронавирусной инфекции.