Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иммунолог Жемчугов рассказал об опасности коронавируса как природно-очаговой инфекции

Полина Долганова

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Жемчугов рассказал об опасности коронавируса как природно-очаговой инфекции
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью или природно-очаговым вирусом.

— Вирус может уйти в природу, в результате создастся новая природно-очаговая инфекция, либо утихнет до осени и будет новая сезонная инфекция, как грипп. Если подтвердится, что к вирусу очень короткий иммунитет (допустим, полгода), то тогда повышается вероятность перехода текущего коронавируса SARS-CoV-2 в сезонную инфекцию, — отметил специалист.

Он пояснил, что примерами природно-очаговых инфекций являются чума и Эбола. Такие заболевания могут передаваться от человека к человеку контактным путем. Если такая же участь ожидает COVID-19, то человечество должно будет заново научиться ему противостоять.

До этого эксперт рассказал «Вечерней Москве» о возможном возникновении вспышки «стелс-омикрона» в России. По его словам, новый подвид ковида может проникнуть в страну через азиатские республики, где этот штамм сейчас очень распространен.

Кроме того, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что «стелс-омикрон» может вызвать подъем заболеваемости в стране. Врач отметил, что страны Европы уже достаточно пострадали от новой вспышки коронавирусной инфекции.

Читайте также:
Пандемия Коронавирус Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать–и–мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте