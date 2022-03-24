Иммунологи оценили вероятность появления нового «убийственного» штамма коронавируса

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Исследователи из Великобритании и Италии предсказали появление нового «убийственного» штамма COVID-19. Ждать ли опасных вариантов коронавируса, рассказали врачи, опрошенные «Вечерней Москвой».

По мнению экспертов, коронавирус со временем должен перейти в разряд сезонных заболеваний. Вероятность появления новых штаммов всегда существует, однако они вряд ли будут такими опасными.

По мнению иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, пандемия должна завершиться штаммом «омикрон».

— Новые штаммы сейчас вряд ли появятся, но никто не исключает появления нового коронавируса. Хотя я думаю, что это, если и произойдет, то не раньше осени. Сейчас ситуация такова, что высочайший уровень коллективного иммунитета на планете все «придушивает», — объяснил собеседник «ВМ».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заметил, что новые штаммы коронавирусной инфекции возникают регулярно, однако не всегда становятся настолько распространенными, как «дельта» или «омикрон».

Однако потенциал коронавируса пока реализован не полностью, уверен Болибок.

— Никто не ожидал от коронавируса мутагенного потенциала с такой способностью видоизменяться. У уханьского штамма заразность была на уровне ОРВИ, гораздо ниже кори и ветрянки, потом следующий штамм был выше ветрянки, до кори не «допрыгнул». «Дельта» выше кори была, а «омикрон» — гораздо выше кори. Нарастание штаммов происходит в сторону более высокой заразности. При этом способность вызывать летальный исход оценить нельзя, потому что большинство людей на планете так или иначе сталкивались с коронавирусом, — подчеркнул врач.

Опрошенные «Вечерней Москвой» специалисты отметили, что наблюдаемый в некоторых странах рост заболеваемости связан с ослаблением мер и снижением иммунитета у тех, кто уже перенес заболевание или вакцинировался.

Жемчугов заметил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием или природноочаговой инфекцией.

— Вирус может уйти в природу, в результате создастся новая природноочаговая инфекция либо утихнет до осени и будет новая сезонная инфекция, как грипп. Если подтвердится, что к вирусу очень короткий иммунитет (допустим, полгода), то тогда повышается вероятность перехода текущего коронавируса SARS-CoV-2 в сезонную инфекцию, — отметил эксперт.

По словам Жемчугова, примеры природноочаговых инфекций — чума и лихорадка Эбола. Такие инфекции «живут» в природе и могут передаваться человеку при контакте. Если подобный сценарий произойдет с коронавирусом, придется снова учиться бороться с ним, отметил иммунолог.

При этом ждать смертоносных штаммов не стоит, уверен специалист.

— Никакому вирусу не надо, чтобы кто-то много умирал: вирус гибнет вместе с людьми. Он должен, наоборот, радоваться, что может распространяться. А вот новые коронавирусы могут появляться, потому что эволюция продолжается, — рассказал эксперт.

По мнению Болибока, опасные штаммы все-таки еще могут возникать. Однако в будущем коронавирус должен перейти в разряд сезонных инфекций, спрогнозировал иммунолог.

— Смертоносного штамма исключать нельзя, потому что вирус заражает практически все клетки, но особенно — клетки внутренней оболочки сосудов и иммунной системы. В принципе, и то, и другое может стать опасным, если изменятся свойства. Но в связи с тем, что у нас нарастает иммунная прослойка за счет вакцинации и естественного контакта, коронавирус будет становиться сезонным. К осени 2023 года ожидается, что он перейдет в разряд чисто сезонных заболеваний. Чувствительных неиммунных людей не останется, если не будет никакого сюрприза, — заключил врач.