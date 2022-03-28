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Школу на 1150 мест построят в Лефортове

Евгений Белоусов

Город
Школу на 1150 мест построят в Лефортове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
ул. Золоторожский Вал, вл. 11 Карта всех событий

Участок для строительства школы на 1150 мест предоставят в столичном районе Лефортово. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в понедельник, 28 марта.

По ее словам, площадь предоставляемого участка достигает 2,17 гектара. На этой территории планируется возвести школу площадью 32,7 тысячи квадратных метров и высотой не более 35 метров.

— Земельный участок предоставлен застройщику АНО «РСИ» в аренду сроком на пять лет для проектирования и строительства школы на 1150 мест, — уточнила Пятова.

Глава ведомства добавила, что объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, предусмотренных государственной программой «Развитие образования города Москвы», говорится в сообщении.

До этого стало известно, что два дома по реновации поставили на кадастровый учет в ЮВАО Москвы. Уточнятся, что общая площадь двух корпусов — 27,2 тысячи квадратных метров.

Также сообщалось, что кадастровые номера были присвоены двум новостройкам по реновации в Очаково-Матвеевском. Общая площадь многоэтажек составляет более 59 тысяч квадратных метров. В них предусмотрено 556 квартир.

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