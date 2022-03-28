Минцифры рекомендовало ограничить безлимитные тарифные планы операторам

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Минцифры направило крупнейшим телеком-операторам письмо с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами. Об этом стало известно в понедельник, 28 марта.

В частности, операторам предлагается ограничить безлимитные тарифные планы. Кроме того, компаниям посоветовали сбалансировать объемы потребляемого трафика мобильными абонентами в рамках тарифных планов, в том числе «предусмотрев разумное сокращение таких объемов».

Уточняется, что такие рекомендации поступили из министерства в связи с санкционным давлением на Россию. Инициатива была встречена положительно. Так, в пресс-службе МТС отметили, что подобное решение кажется вполне рациональным, принимая во внимание текущие условия.

В Tele2 заявили, что разделяют озабоченность министерства, однако компания никогда не злоупотребляла «безлимитами».

Рациональным предложение Минцифры назвал и директор по связям с госорганами «МегаФона» Владимир Месропян, передает Интерфакс.

До этого стало известно, что проект постановления Минцифры о предоставлении отсрочки от армии для IT-специалистов направлен в правительство России. Помимо отсрочки, специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах смогут получить льготную ипотеку.