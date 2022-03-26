Минцифры направило проект мер по IT-специалистам в правительство России

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Проект постановления Минцифры о предоставлении отсрочки от армии для IT-специалистов направлен в правительство России. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в субботу, 26 марта.

— Проект постановления уже находится в правительстве, которое определяет порядок предоставления этой отсрочки, — сказал министр.

Помимо отсрочки, специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах смогут получить льготную ипотеку, отмечает ТАСС.

22 марта глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что с конца февраля по начало марта Россию покинули большое число IT-специалистов, которые не уволились из отечественных компаний и, вероятно, скоро вернутся на родину. Для того чтобы остановить утечку кадров, Касперская предложила принять меры успокоения населения и проводить пиар-мероприятия — молодые специалисты одумаются и вернутся в страну.

Более того, глава InfoWatch подчеркнула, что настоящая ситуация открывает большие возможности для отечественных компаний. Мер поддержки IT-индустрии, по мнению Касперской, достаточно: в этот достаточно сложный для индустрии момент помощь государства очень важна, сейчас остается только ждать.