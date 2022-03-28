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Волочкова призналась в сложных отношениях с дочерью

Евгений Белоусов

Общество
Волочкова призналась в сложных отношениях с дочерью
Фото: Telegram-канал Анастасии Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась подписчикам, что испытывает сильные трудности в общении с 16-летней дочерью Ариадной.

По словам балерины, девочка сейчас живет со своим отцом и его новой женой в центре Москвы. Волочкова считает, что в ее сложных отношениях с дочерью виновата мать балерины и сам бывший муж.

— Мама все время портила мне отношения с дочкой. Зомбировала Аришу, доказывая, что будто она никому не нужна кроме бабушки. Для меня это было серьезной травмой. Бедная Ариадна, папа и бабушка втирают ей про меня, — призналась балерина.

Волочкова также рассказала, что сейчас старается посвящать свою жизнь исключительно себе, хотя раньше пыталась поддерживать контакты с родственниками. Однако в какой-то момент она поняла, что родня обращается к ней только тогда, когда им необходима финансовая помощь. Об этом Волочкова рассказала в интервью Ольге Чебыкиной.

До этого балерина показала своим подписчикам новое селфи с Ариадной. Она отметила, что ее дочь растет невероятно быстро. Звезда балета обнаружила главное сходство — глаза мамы и дочери очень схожи, однако в остальном Ариадна, вероятно, пошла в своего отца.

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