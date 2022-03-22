Волочкова обнаружила свое главное сходство с дочерью Ариадной

Фото: Telegram-канал Анастасии Волочковой

Российская артистка балета Анастасия Волочкова показала своим подписчикам новое селфи со своей дочерью Ариадной. Она отметила, что ее дочь растет невероятно быстро.

Также звезда балета обнаружила главное сходство в их внешности.

— Глаза у нас с Ариадной похожи, — написала Волочкова в своем Telegram-канале.

Действительно, глаза мамы и дочери очень схожи, однако в остальном Ариадна, вероятно, пошла в своего отца — бизнесмена Игоря Вдовина.

Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов, признался, что он испытывает чувство стыда, смотря на действия своей бывшей. По его словам, после расставания с ним балерина вновь пристрастилась к алкоголю.

До этого Волочкова рассказала о своем новом ухажере, который оказался намного младше ее. По ее словам, молодой человек занимается строительным бизнесом.

Ранее артистка балета опубликовала в своей соцсети откровенное фото, которое вызвало негативную реакцию у некоторых подписчиков. Уточняется, что на фото артистка улыбается и позирует на камеру. На ней открытое кружевное боди черного цвета. На заднем плане можно заметить букет цветов.