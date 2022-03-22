Волочкова обнаружила свое главное сходство с дочерью Ариадной
Российская артистка балета Анастасия Волочкова показала своим подписчикам новое селфи со своей дочерью Ариадной. Она отметила, что ее дочь растет невероятно быстро.
Также звезда балета обнаружила главное сходство в их внешности.
— Глаза у нас с Ариадной похожи, — написала Волочкова в своем Telegram-канале.
Действительно, глаза мамы и дочери очень схожи, однако в остальном Ариадна, вероятно, пошла в своего отца — бизнесмена Игоря Вдовина.
Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов, признался, что он испытывает чувство стыда, смотря на действия своей бывшей. По его словам, после расставания с ним балерина вновь пристрастилась к алкоголю.
До этого Волочкова рассказала о своем новом ухажере, который оказался намного младше ее. По ее словам, молодой человек занимается строительным бизнесом.
Ранее артистка балета опубликовала в своей соцсети откровенное фото, которое вызвало негативную реакцию у некоторых подписчиков. Уточняется, что на фото артистка улыбается и позирует на камеру. На ней открытое кружевное боди черного цвета. На заднем плане можно заметить букет цветов.