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«Россграм» презентовал рабочий прототип приложения

Александр Афонин

Технологии
«Россграм» презентовал рабочий прототип приложения
Фото: Маргарита Шамова / Вечерняя Москва

Разработчики «Россграма» презентовали прототип приложения своей социальной сети. Соответствующую информацию они опубликовали в Telegram-канале новой соцсети.

— Сегодня мы покажем вам готовый партнер-релиз нашего веб-приложения. Партнер-релиз — это полностью действующий движок нашей соцсети, на котором наши программисты и тестировщики отлаживают весь функционал и юзабилити продукта, — говорится в сообщении.

Разработчики отметили, что старт работы социальной сети для топ-блогеров и инвесторов состоится 28 марта. Для простых пользователей доступ будет открыт в апреле этого года.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что планирует создать свою социальную сеть. Об этом он рассказал в ответ на вопрос подписчика, который поинтересовался у предпринимателя, не собирается ли тот создавать свою соцсеть. По словам поклонника бизнесмена, Маску стоило бы создать платформу, на которой не было бы пропаганды.

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