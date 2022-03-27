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Илон Маск планирует создать собственную социальную сеть

Полина Долганова

В мире
Илон Маск планирует создать собственную социальную сеть
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский бизнесмен Илон Маск планирует создать свою социальную сеть. Об этом предприниматель сообщил в воскресенье, 27 марта.

Об этом он заявил в ответ на вопрос подписчика, который поинтересовался у предпринимателя, не собирается ли тот создавать свою соцсеть. По словам поклонника бизнесмена, Маску стоило бы создать платформу, на которой не было бы пропаганды.

— Я серьезно над этим думаю, — цитирует Маска РИА Новости.

До этого, 21 марта, стало известно, что Тверской суд столицы на заседании удовлетворил иск прокуратуры о запрете на территории России деятельности американской компании Meta*, которой принадлежат социальные сети Instagram** и Facebook***. Организация также признана экстремистской, и по требованию ФСБ решение о запрете ее работы должно быть реализовано немедленно. В то же время россияне могут пользоваться этими соцсетями, как и мессенджером WhatsApp, который не попал под блокировку. «Вечерняя Москва» узнала у юриста, в каких случаях использование этих приложений может грозить ответственностью и почему все же не стоит рисковать.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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