«Нет гарантий»: юрист рассказал, что может грозить россиянам за использование Instagram** и Facebook***

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Тверской суд столицы на заседании в понедельник, 21 марта, удовлетворил иск прокуратуры о запрете на территории России деятельности американской компании Meta*, которой принадлежат социальные сети Instagram** и Facebook***. Организация также признана экстремистской, и по требованию ФСБ решение о запрете ее работы должно быть реализовано немедленно. В то же время россияне могут пользоваться этими соцсетями, как и мессенджером WhatsApp, который не попал под блокировку. «Вечерняя Москва» узнала у юриста, в каких случаях использование этих приложений может грозить ответственностью и почему все же не стоит рисковать.

Как уточнили в прокуратуре, за использование социальных сетей привлекать к ответственности граждан не будут. То есть иметь профили и публиковать посты в Instagram** и Facebook*** российским пользователям разрешено. Однако есть уточнения: протокол могут составить в отношении тех лиц, а также портала или магазина, которые размещают ссылки на эти социальные сети или человека, распространяющего визитки с контактами в них.

Отмечается, что такие действия будут расцениваться как публичная демонстрация экстремистской символики, за что, согласно статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, может грозить до 15 суток ареста.

Более того, любые финансовые переводы, связанные с Instagram** и Facebook***, могут завершиться для граждан реальной уголовной ответственностью. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на адвоката Максима Пашкова.

Так, теперь покупка рекламы в этих соцсетях может расцениваться как финансирование экстремистской организации. Это статья 282.3 Уголовного кодекса. Данная статья за подобные деяния предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Тем не менее заходить на свои странички в Instagram** и Facebook*** пока можно, но крайне осторожно. Как рассказал «ВМ» юрист Лев Крошкин, несмотря на то что по решению суда граждане имеют право пользоваться продуктами холдинговой компании Meta Platforms Inc.*, входить в свои аккаунты все же не стоит:

— Если организация Meta* запрещена на территории России, то я не советую обходить требования суда и заходить через VPN-приложения на ее платформы — Instagram** и Facebook***. Потому что можно на себя накликать беду. То, что законодательно пользователям позволили посещать свои страницы на этих платформах, вовсе не означает, что их не смогут привлечь. Пункт примечаний, в котором сказано, что демонстрация символики экстремистской организации может грозить арестом до 15 суток по статье 20.3. КоАП РФ, не зря там значится. Каждый раз, посещая эти соцсети, по сути, вы демонстрируете эти знаки. А поскольку не совсем понятно, как именно будет интерпретироваться данная статья в нынешних реалиях, нет гарантий, что за публичную демонстрацию значков Instagram** и Facebook*** вас не привлекут.

Эксперт допустил, что поголовно не будут привлекать к ответственности всех, кто зашел в соцсети, однако особо активным пользователям проверки надзорных органов в плане того, каким контентом заполняет человек свой профиль, не избежать. И если в профиле обнаружат посты, которые нарушают закон, то возникает вероятность стать фигурантом уголовного дела за участие в экстремистской организации, считает Крошкин.

11 марта компания Meta* разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook*** и Instagram** в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

В ответ на это 11 марта Генпрокуратура потребовала запретить деятельность компании в РФ, а СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta*.

В тот же день вице-президент Meta* Ник Клегг рассказал, что новые правила в аспекте высказываний об армии России будут применяться лишь на Украине.

14 марта Instagram** был официально внесен в реестр запрещенных сайтов на территории России.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.