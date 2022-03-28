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Москвичка оказалась жертвой мошенников в интернет-магазине

Виктория Храменкова

Происшествия
Москвичка оказалась жертвой мошенников в интернет-магазине
Деятельность мошенников не останавливают даже такие меры, как введение режима всеобщей самоизоляции. Как нетрудно предположить, большинство из них ушли в онлайн-пространство / Фото: pixabay.com

В понедельник, 28 марта, в ОМВД России по Южнопортовому району обратилась 27-летняя жительница Москвы. Она сообщила о том, что после того, как совершила покупку в интернет-магазине, не получила чек об оплате, а товар не получила.

Отмечается, что девушка покупала в интернет-магазине стиральную машину и СВЧ-печь. После — подтвердила оплату покупки.

— По завершении транзакции потерпевшая чек об оплате не получила. Она попыталась связаться с продавцом по указанным контактам, на связь никто не вышел, товар не прислали. Материальный ущерб составил 18 840 рублей, — следует из сообщения ОМВД.

Известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что телефонные мошенники освоили новые методы обмана людей и похищения у них денег. Первыми в антирейтинге стали псевдоопросы на злободневные темы. На втором месте — «открытие» счета в иностранном банке. Пользователю, посетившему сомнительный сайт, предлагают оформить карту Visa или Mastercard в одном из иностранных банков.

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