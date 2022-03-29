Эксперт посоветовал россиянам сократить свои расходы

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Опасаясь роста цен, многие люди начали бездумно тратить свои деньги. Об этом рассказал эксперт по финансовой грамотности Денис Ивлев.

Специалист считает, что это может привести к дополнительному подорожанию товаров и сократить платежеспособность покупателей.

Он объяснил несколько причин, почему цены на некоторые товары сейчас растут вверх.

— Во-первых, сократилось предложение, так как поставки прекращены из-за санкций. Во-вторых, люди из-за страха хотят быстрее потратить деньги, паникуя, что сейчас они обесценятся. Но ажиотажные покупки делают людей беднее, сокращают платежеспособность. Пока у людей есть страх, они деньги на этом теряют, — передает радио Sputnik слова эксперта.

Также известно, что на фоне паники цены завышаются намного сильнее, чем этого требует изменение курса рубля.

Правильным решением будет — подождать нормализации ситуации, так как цены будут постепенно снижаться.

Недавно «Вечерняя Москва» разбиралась, почему не стоит соглашаться на покупку валюты с рук. Это связано с тем, что Центробанк РФ ввел временный запрет на продажу гражданам иностранной валюты. В результате в столице активизировались «черные» валютчики, предлагающие москвичам купить доллары и евро с рук.