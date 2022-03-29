Эксперт посоветовал россиянам сократить свои расходы
Опасаясь роста цен, многие люди начали бездумно тратить свои деньги. Об этом рассказал эксперт по финансовой грамотности Денис Ивлев.
Специалист считает, что это может привести к дополнительному подорожанию товаров и сократить платежеспособность покупателей.
Он объяснил несколько причин, почему цены на некоторые товары сейчас растут вверх.
— Во-первых, сократилось предложение, так как поставки прекращены из-за санкций. Во-вторых, люди из-за страха хотят быстрее потратить деньги, паникуя, что сейчас они обесценятся. Но ажиотажные покупки делают людей беднее, сокращают платежеспособность. Пока у людей есть страх, они деньги на этом теряют, — передает радио Sputnik слова эксперта.
Также известно, что на фоне паники цены завышаются намного сильнее, чем этого требует изменение курса рубля.
Правильным решением будет — подождать нормализации ситуации, так как цены будут постепенно снижаться.
Недавно «Вечерняя Москва» разбиралась, почему не стоит соглашаться на покупку валюты с рук. Это связано с тем, что Центробанк РФ ввел временный запрет на продажу гражданам иностранной валюты. В результате в столице активизировались «черные» валютчики, предлагающие москвичам купить доллары и евро с рук.