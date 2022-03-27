Обойдемся и без доллара: почему не стоит покупать валюту у частных лиц

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Центробанк РФ ввел временный запрет на продажу гражданам иностранной валюты. В результате в столице активизировались «черные» валютчики, предлагающие москвичам купить доллары и евро с рук. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему не стоит соглашаться на такую услугу.

Дороже курса

Незаконная торговля валютой переместилась в интернет и на улицу. Так, в Москве рядом с банками в последнее время стали ошиваться «менялы». Доллар при официальной цене чуть больше сотни рублей они предлагают купить за 200. Евро у них стоит 270– 350 рублей, что почти вдвое превышает курс. Примерно такие же курсы предлагаются и в соцсетях.

— Банкам запрещено продавать валюту в течение полугода, — напоминает финансовый консультант Игорь Зеленин. — Получить наличные доллары можно, только сняв их с валютного счета. Максимальная сумма — 10 тысяч. Если счет в другой валюте, например в евро, то на руки выдадут все равно доллары в рамках лимита. Все, что выше этой планки, выдается в рублях по официальному курсу ЦБ.

Могут обмануть

Финансовый аналитик Вячеслав Путиловский уточняет:

— Решение об ограничениях принималось в условиях «идеального шторма», когда было важно предотвратить отток валюты из страны.

При этом некоторые москвичи, не имея валютных счетов и запасов наличных денег, в долларах и евро нуждаются.

— Например, чтобы поехать отдыхать в Турцию, Таиланд или Египет, — поясняет «Вечерке» аналитик. — Там валюта необходима для расчетов в кафе, покупки сувениров и для других расходов. Вот люди и ищут, где бы найти наличные. Кроме того, многие покупают доллары и евро в качестве средств сбережения. Это годами отработанная практика.

Однако юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Ланской предупреждает о наказании за покупку валюты:

— Согласно статье 15.25 КоАП, штраф для граждан и индивидуальных предпринимателей за куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки, может составить от 75 до 100 процентов суммы незаконной валютной операции. Проще говоря, покупать валюту у частных лиц, во-первых, незаконно, а во-вторых, чревато утратой всей суммы. К тому же вас могут обмануть, продав поддельные доллары и евро или пачку нарезанной бумаги — если сумма крупная.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Лучше одолжить

Последней жертвой крупного обмана стал 26-летний москвич. Он через знакомого нашел некоего «валютного брокера», который взялся перевести в доллары 37 миллионов рублей и назначил встречу в одном из банков.

Там представительный мужчина взял у парня сумку с наличными и ушел «в кассу».

И, понятно, не вернулся. Полиция задержала 54-летнего чеченского авторитета Артура Денисултанова. Выяснилось, что лжеброкер был неоднократно судим. Кстати, большую часть средств правоохранители так пока и не вернули.

— Если вам нужна наличная валюта, попробуйте занять у знакомых, подтвердив намерение отдать распиской, составленной в присутствии двух свидетелей, — советует Сергей Ланской. — Покупать валюту у разного рода «брокеров» опасно.

Спрос будет затухать

Экономист крупной инвестиционной компании Софья Донец уверена, что ажиотажный спрос на наличную валюту будет постепенно снижаться:

— Интерес к покупке долларов и евро может остаться только у тех, кто собирается ехать за границу: отдыхать, учиться или в гости. Но пересечение границы с наличной валютой сейчас ограничено. Согласно президентскому указу, вывезти из страны наличной валютой можно не более десяти тысяч в долларовом эквиваленте.

Американские деньги становятся ненадежными

На фоне санкций доверие россиян к доллару как средству сбережения упало на 8 процентов. Согласно свежему опросу компании по поиску работы, 47 процентов жителей России считают, что сегодня надо хранить деньги в рублях.

Более того, снизилось и влияние доллара на мировом рынке — на 10 процентов. По мнению экономиста Егора Клопенко, это приведет к отказу других стран от долларовых активов.

— Многие страны задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах, поскольку всех пугает большой государственный долг США, — комментирует эксперт. — Вторая причина — блокировка на Западе российских резервов на сумму 300 миллиардов долларов. Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США. Если Штаты не гарантируют безопасность резервов третьих стран, то зачем держать там деньги? Уже скоро Китай и арабские страны начнут избавляться от ценных бумаг США и долларовых активов.

КСТАТИ

Хранить сбережения в долларах сейчас предпочитают только 15 процентов россиян. А всего два месяца назад американскую валюту, как средство накопления, выбирали 23 процента жителей нашей страны.