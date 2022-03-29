Наталья Сергунина: Программа льготного кредитования правительства Москвы и корпорации МСП продлится до конца года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Совместная программа льготного кредитования правительства Москвы и корпорации МСП начнет работу 11 апреля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 29 марта.

Она уточнила, что на займы по сниженным ставкам смогут претендовать технологические компании, которые работают над значимыми для города проектами.

— Срок действия программы — до конца этого года. За счет субсидий Москва компенсирует предпринимателям часть ставки по кредиту. Для среднего бизнеса она составит 5,5 процента, для малого бизнеса и микробизнеса — 7 процентов, — рассказала Сергунина.

Кроме того, Москва будет проводить предварительный отбор и экспертизу проектов.

Корпорация МСП сможет покрыть за счет «зонтичного» поручительства до 50 процентов суммы кредита при недостатке залога для получения финансирования. Вся сумма займа может быть не выше 300 миллионов рублей.

Как добавил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич, власти и бизнес столицы обозначают приоритетные отрасли поддержки, а корпорация МСП своим капиталом и программами их поддерживает и усиливает.

— В текущих условиях очень важна синхронизация региональных и федеральных мер поддержки для того, чтобы помочь бизнесу, создать необходимые условия для его развития, а также сохранить рабочие места, — подчеркнул он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что компания «Биоджет» стала новым резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва». Планируется, что специалисты предприятия займутся импортозамещением, создавая современные лекарственные средства нового поколения, которые смогут эффективно бороться с онкологическими заболеваниями.