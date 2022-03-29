Москва поможет предприятиям города в условиях санкций

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Антикризисные меры, разрабатываемые правительством столицы для промышленных предприятий, направлены на стабилизацию экономики города, создание условий для импортозамещения и сохранение рабочих мест. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Одно из важнейших направлений для экономики города — государственно-частное партнерство.

— Москва активно развивает практику государственно-частного партнерства, это позволяет решать важные инфраструктурные задачи при участии инвесторов. Благодаря соглашениям, которые были подписаны с бизнесом в прошлом году, в столице будут реализованы проекты более чем на 100 миллиардов рублей. <...> Объем соглашений, заключенных с 2013 года по февраль 2022, превысил 1,1 триллиона рублей, — пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках государственно-частного партнерства Москва заключает с частными компаниями офсетные контракты, в 2020 году организовала программу стимулирования создания мест приложения труда. Кроме того, город сопровождает проекты по локализации производства, а важные для столицы стройки могут получить статус масштабного инвестиционного проекта.

Помимо этого, в Москве действует ряд мер поддержки для предприятий, имеющих особый статус — промышленный комплекс или резидент технополиса. Согласно данным Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, подобный статус уже получили 23 компании, задействованные в производстве пищевой продукции.

Более того, город поддерживает и инвесторов — им предоставляется льготная ставка на региональную часть налога на прибыль. Примечательно, что сниженный налог на прибыль действует и для компаний, получивших статус инвестиционного приоритетного проекта.

Льготные займы и субсидии — еще одна важная часть мер по поддержке предприятий. К примеру, компании могут оформить льготный заем с процентной ставкой ниже банковской, займы «Авансирование выручки» и «Промышленность», а также несколько видов субсидий.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что промышленность получает всю оперативную информацию о мерах экономической поддержки благодаря онлайн-сервисам — все льготы и программы собраны на инвестиционном портале города, гранты можно найти с помощью сервиса «Навигатор мер поддержки», а нужное технологическое решение поможет отыскать «Банк технологий».

Совместная программа льготного кредитования правительства Москвы и корпорации МСП начнет работу 11 апреля. На займы по сниженным ставкам смогут претендовать технологические компании, которые работают над значимыми для города проектами.