Дом 1940 года постройки отремонтировали в Москве

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Машкова улица, 19с2 Карта всех событий

Специалисты отремонтировали здание Российской ассоциации международного сотрудничества 1940 года постройки на улице Машкова. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Привели в порядок фасад здания площадью почти 400 квадратных метров. Сначала выполнили усиление стен металлическими обоймами, затем расчистили их от грязи, убрали отслоившуюся штукатурку и заделали трещины... В здании отремонтировали межэтажные перекрытия и лестничные марши, усилили несущие стены и оконные проемы, — уточнил первый заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Антон Мельников.

По его словам, специалисты в рамках работ осуществили перепланировку. Так, были созданы дополнительные удобства для посетителей, а пространство стало использоваться гораздо рациональнее.

Кроме того, рабочие заменили стропильную систему, окна и двери, а также утеплили кровлю здания. Помимо этого, они поменяли системы электроснабжения и отопления, а также установили системы пожарной и охранной сигнализации. Прилежащую территорию благоустроили, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 марта сообщалось, что жилой дом № 28 в Гагаринском переулке капитально отремонтируют в 2022 году. Специалисты планируют привести в порядок фасад, крышу и подвальные помещения здания.