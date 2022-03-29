«Это катастрофа»: французы раскритиковали Байдена после его слов о Путине

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Французское издание Le Figaro опубликовало статью о позиции лидера Франции Эммануэля Макрона, заявившего о необходимости воздерживаться от оскорблений, которые могут привести к ухудшению ситуации на Украине.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Читатели газеты поддержали Макрона и раскритиковали американского главу государства.

— Байден — это катастрофа. Его выпад просто опасен и бесполезен, — написал один из людей.

По мнению пользователей, Байден стремится к тому, чтобы произошла эскалация конфликта. США, как считают читатели, только выигрывают, нанося ущерб гражданам России и Европы.

По мнению некоторых читателей, высказывания Байдена не способствуют разрешению конфликта. Французы также заявили, что переговоры с Путиным должны быть конструктивными, а не оскорбительными, ведь «Россия была и остается великой страной культуры».

Пользователи также отметили, что Франция не должна быть солидарна с Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что эти лидеры могут спровоцировать ядерную войну, передает РИА Новости.

26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию.