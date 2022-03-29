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ДТП с 20 автомобилями произошло на Новорижском шоссе

Георгий Соланович

Происшествия
ДТП с 20 автомобилями произошло на Новорижском шоссе
Фото: Depositphotos
Россия, Московская область, городской округ Истра, Новорижское шоссе, 43-й километр Карта всех событий

В Истринском районе на 45-м километре трассы М9 по направлению в Москву произошло ДТП с участием двадцати машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 29 марта.

При этом, по данным МВД, пострадавших в результате инцидента нет. Помятые и разбитые машины стоят вдоль обочины дороги на протяжении километра, отмечает Mash.

28 марта сотрудники ГИБДД выявили около четырех тысяч машин такси с неисправностями в Москве в рамках общегородского рейда «Такси». Помимо автомобилей с поломками, было обнаружено 32 водителя такси, находившихся за рулем с признаками опьянения.

Кроме того, в ходе рейда сотрудники ведомства выявили 483 случая пересечения перекрестка на красный сигнал светофора и более 250 нарушений таксистами правил стоянки.

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