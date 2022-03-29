Дом по реновации построят в столичном районе Хорошево-Мневники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Дом по программе реновации построят в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— Трехсекционный жилой дом в районе Хорошево-Мневники рассчитан на 275 квартир с балконами и лоджиями: 34 однокомнатные, 207 двухкомнатных и 34 трехкомнатные. На первом этаже здания расположатся помещения общественного назначения, а на подземном запроектирована одноуровневая автостоянка, — сказал глава ведомства.

По его словам, вся необходимая для строительства документация уже согласована. Кроме того, в каждой секции домов обустроят колясочные и комнаты консьержа, а также установят лифты.

Внутренняя отделка будет выполнена по стандарту программы реновации. При этом уровень шума в квартирах будет снижен благодаря специальному ламинату на звукоизоляционной подложке. Прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 марта заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве с 2011 года построили более 31,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 12,9 миллиона «квадратов» жилья на территории бывших промзон. По его словам, с 2011 года в границах бывших промзон построили 996 объектов капитального строительства.