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Минфин исполнил обязательства по выплате купона на 102 миллиона долларов

Анастасия Колоскова

Экономика
Минфин исполнил обязательства по выплате купона на 102 миллиона долларов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Министерство финансов России исполнило в полном объеме обязательства по выплате купона по евробондам в размере 102 миллиона долларов со сроком погашения в 2035 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 29 марта.

— Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 102 миллиона долларов сроком 28 марта 2022 года получены НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», — говорится на сайте Минфина.

26 марта главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов заявил «ВМ», что из-за санкционного давления в России будут возникать некоторые сложности, однако дефолта бояться точно не стоит. Как отметил эксперт, в 2022 году доступных правительству резервов достаточно, чтобы расплачиваться по всем обязательствам как внутри страны, так и за рубежом.

До начала санкционной кампании имевшиеся в России резервы с лихвой перекрывали весь объем долга, уточнил он. Колганов обратил внимание, что Россия сильно зависит от поставок из других стран в трех областях: машиностроительная продукция, компоненты для микроэлектроники и лекарственные субстанции.

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