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Воры-домушники вынесли из квартиры в Красногорске драгоценности на три миллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Воры-домушники вынесли из квартиры в Красногорске драгоценности на три миллиона рублей
Фото: depositphotos

Воры-домушники вынесли из квартиры в Красногорске драгоценности на три миллиона рублей. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в один из местных отделов полиции обратилась жительница Красногорска. Женщина сообщила, что ее квартиры, расположенной на Заводской улице, пропали деньги и ювелирные украшения на общую сумму около трех миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Позже полицейские задержали троих подозреваемых на территории Серпухова. По местам их жительства были проведены обыски, в результате которых и было обнаружено похищенное.

— Имея в наличии целый арсенал отмычек и других приспособлений для взлома дверей, в жилище они попали, подобрав банально ключ, — рассказали в пресс-службе МВД.

Все трое заключены под стражу. Оперативники проверяют причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений в Подмосковье.

Накануне, 28 марта, стало известно, что мужчина украл у столичного пенсионера более 600 тысяч рублей, представившись сотрудником ПФР.

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