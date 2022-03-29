Коммунальщики приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Специалисты в Москве ведут ликвидацию последствий снегопада. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Примечательно, что за последние 24 часа средний прирост снега составил шесть сантиметров. Больше всего осадков выпало на северо-востоке и востоке Москвы, а также в Зеленограде.

— Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем противогололедную обработку особо опасных участков. Повсеместно ведется очистка от снега дворовых территорий, парковочных пространств, погрузка и вывоз снега, — говорится в сообщении.

Под особым контролем рабочих находятся пешеходные зоны, тротуары, а также подходы к остановкам, станциям метро и соцобъектам.

Видео: Городское хозяйство Москвы

В Telegram-канале городского хозяйства уточнили, что 29 марта снегопад может продолжиться. Прирост снежного покрова может составить до трех сантиметров, порывы ветра будут достигать скорости 15 метров в секунду.

29 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и Подмосковья в течение всей недели ожидают осадки. Несмотря на это, снег в конце марта является обыденностью, а его количество в настоящее время даже ниже нормы, уточнил он.