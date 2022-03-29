Вильфанд рассказал о том, какая погода ожидает жителей столицы всю неделю

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и Подмосковья в течение всей недели ожидают осадки. Несмотря на это, снег в конце марта является обыденностью, его количество сегодня даже намного ниже нормы.

— Средняя высота снежного покрова 28 марта составляет 23 сантиметра — это усредненные за десятки лет данные. Март — зимний месяц. В среднем высота снежного покрова по климату должна составлять 23 сантиметра. То, что мы видим сейчас — 4-6 сантиметров в Москве и до 15 сантиметров в Московской области — существенно ниже многолетних значений. Снег в марте — это обыденно, — сообщил Вильфанд, передает ТАСС.

Он объяснил, что контраст связан с тем, что февраль был аномально теплый.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды. Так, службы непрерывно проверяют состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодными условиями согласно регламенту.