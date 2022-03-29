Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вильфанд рассказал о том, какая погода ожидает жителей столицы всю неделю

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Вильфанд рассказал о том, какая погода ожидает жителей столицы всю неделю
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы и Подмосковья в течение всей недели ожидают осадки. Несмотря на это, снег в конце марта является обыденностью, его количество сегодня даже намного ниже нормы.

— Средняя высота снежного покрова 28 марта составляет 23 сантиметра — это усредненные за десятки лет данные. Март — зимний месяц. В среднем высота снежного покрова по климату должна составлять 23 сантиметра. То, что мы видим сейчас — 4-6 сантиметров в Москве и до 15 сантиметров в Московской области — существенно ниже многолетних значений. Снег в марте — это обыденно, — сообщил Вильфанд, передает ТАСС.

Он объяснил, что контраст связан с тем, что февраль был аномально теплый.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды. Так, службы непрерывно проверяют состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодными условиями согласно регламенту.

Читайте также:
Москва весна Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Все мнения
О проекте