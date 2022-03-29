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Ракова назвала самые востребованные специальности в колледжах Москвы

Георгий Соланович

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Ракова назвала самые востребованные специальности в колледжах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Самыми востребованными специальностями в колледжах Москвы в 2021 году стали информационные системы, программирование, графический дизайн и поварское дело. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В этом году самыми популярными направлениями у первокурсников стали IT-специальности — информационные системы и программирование, графический дизайн. Прослеживается интерес и к рабочим специальностям. Среди популярных направлений — поварское дело, автомобильный сервис, — сказала заммэра.

В прошлом году более 19,5 тысячи человек окончили подведомственные департаменту образования и науки колледжи. Новый набор составил около 30 тысяч студентов.

Примечательно, что 3648 молодых людей были зачислены на направления «Информационные системы и программирование» и «Графический дизайн», а на «Поварское и кондитерское дело» — 2251 студент. Помимо этого, популярностью пользуются профессии дизайнер, строитель, архитектор, педагог, ювелир, а также фотограф.

По словам Раковой, колледжи Москвы имеют в своем распоряжении современную техническую базу: IT-полигоны, мастерские, центры карьеры и отделы по трудоустройству, передает официальный сайт мэра Москвы.

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