Бочкарев: Тоннель между «Пыхтино» и «Внуково» пройден почти на 40 процентов

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Специалисты выполнили проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена почти на 40 процентов. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Стартовавший в середине января шестиметровый тоннелепроходческий щит «Роза» уже прошел более 385 метров километрового тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково» нового участка Солнцевской ветки, — сказал заммэра.

Бочкарев подчеркнул, что данный перегон включает в себя строительство метромоста через реку Ликова длиной 460 метров. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что общестроительная готовность метромоста составляет 82 процента. Кроме того, добавил он, на данный момент ведется сборка тоннелепроходческого комплекса «Наталья» для продолжения работ.

29 марта Бочкарев рассказал, что специалисты ведут подготовку к установке эскалаторов в зоне пересадки между станциями «Марьина Роща» БКЛ и Люблинско-Дмитровской линией московского метро. Кравцов добавил, что общая готовность основных конструкций станции «Марьина Роща» достигла 95 процентов, а архитектурная отделка технической зоны станции — 70 процентов.