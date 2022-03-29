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Бочкарев рассказал о ходе строительства станции БКЛ «Марьина Роща»

Георгий Соланович

Город
Бочкарев рассказал о ходе строительства станции БКЛ «Марьина Роща»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Специалисты ведут подготовку к установке эскалаторов в зоне пересадки между станциями «Марьина Роща» БКЛ и Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На пересадке со станции «Марьина Роща» БКЛ на салатовую линию метро завершаются монолитные работы и продолжается облицовка пола гранитом. Также идет подготовка к монтажу четырех лент эскалаторов длиной 30 метров, установка подъемных механизмов начнется в ближайшем месяце, — сказал заммэра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что общая готовность основных конструкций станции «Марьина Роща» достигла 95 процентов, а архитектурная отделка технической зоны станции — 70 процентов. На данный момент на платформе ведется монтаж инженерных систем станции. Примечательно, что «Марьина Роща» является одной из самых глубоких станций подземки с самым длинным эскалатором — 130 метров.

28 марта сообщалось, что специалисты начали работу по строительству пересадки на станции «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ.

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