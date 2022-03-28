Столичные службы работают над созданием пересадки между двумя станциями метро «Сокольники»

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Специалисты начали работу по строительству пересадки на станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пересадка будет построена на одноименную станцию Сокольнической ветки. Для равномерного распределения потоков пассажиров пересадка будет осуществляться из пешеходной галереи, расположенной вдоль станции «Сокольники» БКЛ над путями.

— На станции «Сокольники» БКЛ приступили к созданию пересадки на одноименную станцию Сокольнической ветки. При проектировании нужно было не только вписать пересадочный узел в конструкции действующей старейшей станции метро Москвы, являющейся также объектом культурного наследия, но и учесть большой пассажиропоток, — цитирует Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 25 марта, заммэра столицы сообщил о завершении монолитных работ на станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро Москвы. По его словам, специалисты закончили монтаж основных эскалаторных оборудований, а также завершили устройство конструктива четырех лифтовых шахт.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой станции Митьково на будущем третьем Московском центральном диаметре. Он отметил, что пассажиры МЦД-3 смогут таким образом воспользоваться еще одной пересадкой на метро.