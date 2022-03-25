Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Кленовый бульвар» завершены монолитные работы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Специалисты завершили монолитные работы на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодняшний день на станции «Кленовый бульвар» восточного участка БКЛ полностью завершены работы по устройству основных конструкций, отделочные работы выполнены более чем на 70 процентов, — заявил он.

Бочкарев также добавил, что специалисты уже смонтировали основное эскалаторное оборудование, завершено устройство конструктива четырех лифтовых шахт.

Генеральный директор ООО «МИП-Строй 1» Константин Маслаков подчеркнул, что параллельно с этим идет монтаж инженерных систем. Работы ведутся в круглосуточном режиме, а на объекте в общей сложности задействовано более тысячи человек.

Общая готовность восточного участка БКЛ оценивается на 60 процентов.

Жители Москвы могут выбрать самую красивую станцию БКЛ в проекте «Активный гражданин». Пока в голосовании лидирует «Мичуринский проспект».