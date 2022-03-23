Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Голосование за самую красивую станцию БКЛ идет на портале «Активный гражданин»

Георгий Соланович

Город
Голосование за самую красивую станцию БКЛ идет на портале «Активный гражданин»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жители Москвы могут выбрать самую красивую станцию Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на портале «Активный гражданин». Пока в голосовании лидирует «Мичуринский проспект». Об этом в среду, 23 марта, сообщили на портале.

— Проголосовать можно сразу за пять из двенадцати вариантов. В список вошли станции Большой кольцевой линии, которые были открыты в 2021 году. За неделю в голосовании уже приняли участие более 110 тысяч жителей столицы. За «Мичуринский проспект» проголосовало 20 процентов, 15 процентов — за «Новаторскую» и 11 процентов — за «Каховскую», — говорится в сообщении на портале.

Над дизайном станций работали как отечественные, так и зарубежные специалисты. У каждой платформы был свой индивидуальный проект. Например, дизайн станции «Народное Ополчение» вдохновлен историей народных ополчений 1612, 1812 и 1941 годов, а станция «Проспект Вернадского» оформлена в стиле хай-тек.

Большая кольцевая линия будет достроена в этом году. Как проходят работы на трех участках будущего кольца столичного метрополитена, в интервью «Вечерней Москве» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Читайте также:
Электронное голосование Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте