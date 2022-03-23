Голосование за самую красивую станцию БКЛ идет на портале «Активный гражданин»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Жители Москвы могут выбрать самую красивую станцию Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на портале «Активный гражданин». Пока в голосовании лидирует «Мичуринский проспект». Об этом в среду, 23 марта, сообщили на портале.

— Проголосовать можно сразу за пять из двенадцати вариантов. В список вошли станции Большой кольцевой линии, которые были открыты в 2021 году. За неделю в голосовании уже приняли участие более 110 тысяч жителей столицы. За «Мичуринский проспект» проголосовало 20 процентов, 15 процентов — за «Новаторскую» и 11 процентов — за «Каховскую», — говорится в сообщении на портале.

Над дизайном станций работали как отечественные, так и зарубежные специалисты. У каждой платформы был свой индивидуальный проект. Например, дизайн станции «Народное Ополчение» вдохновлен историей народных ополчений 1612, 1812 и 1941 годов, а станция «Проспект Вернадского» оформлена в стиле хай-тек.

Большая кольцевая линия будет достроена в этом году. Как проходят работы на трех участках будущего кольца столичного метрополитена, в интервью «Вечерней Москве» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.