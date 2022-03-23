Главный проект года

Фото: Мосинжпроект

Большая кольцевая линия будет достроена в этом году. Как проходят работы на трех участках будущего кольца столичного метрополитена, в интервью «Вечерняя Москва» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: stroi.mos.ru

— Андрей Юрьевич, сколько станций Большого кольца сейчас в работе? Когда их достроят?

— Мы планируем ускорить работы на отдельных станциях и участках линии. До конца года, с опережением сроков, будут завершены строительство и подготовка к запуску Большого кольца подземки. Сейчас в строительстве находятся семь, а на реконструкции — еще две станции. Строительно-монтажные работы развернуты на станциях «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». На всех семи станциях заканчиваются монолитные работы, строители продолжают отделку платформ и технических помещений, монтаж инженерных систем и эскалаторов, а также ведут подготовку к приему необходимого оборудования.

— Какие работы ведутся еще на двух станциях будущего кольца метро?

— Параллельно реконструируют «Варшавскую» и «Каширскую» — станции, принадлежавшие бывшей Каховской ветке. После капитального ремонта, реставрации их исторических панно и оснащения современной инженерией они войдут в состав Большого кольца. «Варшавская» — станция, построенная в 1969 году. Сейчас здесь устанавливаются современные системы, обеспечивающие должный уровень транспортной безопасности и комфорта пассажиров. В западном вестибюле продолжается подготовка к установке лифта для маломобильных групп граждан. Реконструируемая станция «Каширская» является кросс-платформенной, и после завершения работ она продолжит функционировать в составе и Большой кольцевой линии, и Замоскворецкой ветки. Работы выполнены более чем на четверть. Сейчас здесь ведется облицовка путевых стен, завершены архитектурно-отделочные работы на платформенных участках.

— Сооружение такого количества станций требует и большого количества ресурсов. Сколько людей трудятся на площадках каждый день?

— Это действительно огромный проект, требующий и людских, и технических ресурсов. На стройках Большого кольца постоянно трудятся около 15 тысяч рабочих и специалистов. Особым событием стало полное завершение проходки всех тоннелей линии. В отдельные периоды здесь работали более 30 тоннелепроходческих щитов диаметром 6 и 10 метров. Кроме того, на отдельных участках в сложнейших геологических условиях на глубине около 70 метров велась проходка горным способом.

— Что даст ввод Большого кольца Москве?

— Создание Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина превысит 70 километров, здесь расположится 31 станция, 22 из них открыты для пассажиров. Миллионы людей получат возможность строить новые маршруты и экономить время в пути.

Контроль работ

Все строительные работы контролируются специалистами «Мосинжпроекта» на разных этапах: от первых проектов до возведения каждого элемента.

Фото: Мосинжпроект

Передовые технологии

Заключительная тоннелепроходка на БКЛ велась при помощи щита-гиганта «Лилия» на восточном участке на двухпутном перегоне «Нагатинский Затон» — «Кленовый бульвар».

Фото: Мосинжпроект

Километры комфорта

Большая кольцевая линия метро — крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина метрокольца составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего «чемпиона» среди подземных колец — Вторую кольцевую линию Пекинского метро.

Фото: Мосинжпроект

Оптимальные решения

На Большой кольцевой линии построены тоннели диаметром 6 и 10 метров. Работы велись в сложных грунтах, щиты 23 раза пересекали линии метро, 18 раз МЦК и МЦД и 7 раз водные объекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Большая кольцевая линия метро — крупнейший проект, мы достаточно быстро его реализуем. Две трети всех станций уже введено, ими активно пользуются пассажиры. На нынешний год остается еще треть. К концу 2022-го, я надеюсь, кольцо «замкнется». Эффект от ввода Большой кольцевой будет важен для всех, кто пользуется транспортом. Разгрузится центральная часть метро, оно станет свободнее. Экология станет лучше.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— Большая кольцевая линия метрополитена разгрузит радиальные линии до 30 процентов и сэкономит до 45 минут на каждой поездке.

— Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на 20 действующих станций 11 линий метрополитена, 4 пересадки на МЦК и 6 на МЦД, 11 пересадок на линии железной дороги.

— На БКЛ появятся пересадки на перспективные радиальные линии: Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую.

Холдинг поделится лучшими идеями

Фото: Из личного архива

По словам Юрия Кравцова, гендиректора АО «Мосинжпроект», строительство Большой кольцевой линии не случайно называют мегапроектом.

Запуск самого длинного в мире метрокольца позволит жителям пользоваться более удобными маршрутами, у кого-то подземка впервые появится рядом с домом. Юрий Кравцов отметил, что реализация мегапроекта требует высоких компетенций специалистов группы компаний, они могут быть востребованы и в других регионах России. В рамках ранее подписанного Соглашения о сотрудничестве на объектах компании побывала делегация администрации Екатеринбурга.

— В столице Урала запланированы масштабные проекты, — отметил глава города Алексей Орлов. — Изучение управленческих компетенций компании для нас полезно, так как Екатеринбургу предстоят работы по комплексному развитию.

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов страны, оператор ключевых градостроительных программ Москвы. Власти Екатеринбурга заинтересовались опытом «Мосинжпроекта» по созданию масштабного проекта «Притяжение» в Магнитогорске, парка «Зарядье», транспортных объектов столицы, по управлению развитием территории административно-делового центра в Коммунарке.

— Главе Екатеринбурга и его заместителям было важно познакомиться с практикой и результатами работы «Мосинжпроекта» по ключевым направлениям деятельности холдинга. К примеру, как в качестве оператора развития крупного градпроекта компания управляет этапами реализации в режиме «одного окна» и координирует работу всех участников с профильными ведомствами. В АДЦ «Коммунарка» такой формат позволил комплексно спланировать новые территории и интегрировать элементы инфраструктуры. Такой опыт может быть использован и в Екатеринбурге, — пояснил Кравцов.

Также делегация оценила устройство хабов, которые станут точками роста, центрами общественной и деловой жизни, посетив крупнейший транспортно-пересадочный узел «Нижегородская». Не обошли вниманием и реализацию самого масштабного проекта метростроения — БКЛ, осмотрев площадку станции «Текстильщики». Она готова почти на три четверти, здесь началось сооружение пересадки на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии. Первичная отделка технической зоны станции выполнена более чем на 80 процентов. Готовность всего восточного участка кольца метро составляет 60 процентов.

Знаковый участок

Константин Маслаков, генеральный директор «МИП-Строй 1» / Фото: Евгений Гурко/Роскосмос

Транспортную доступность районов Текстильщики, Печатники и Нагатинский Затон призван улучшить восточный участок БКЛ. Над его созданием трудятся специалисты «МИП-Строй 1» — ведущего строительного подразделения ГК «Мосинжпроект».

Генеральный директор компании Константин Маслаков отмечает, что данный сегмент стал знаковым для проекта.

— Именно здесь, на станции «Кленовый бульвар», в конце декабря 2021 года замкнулись тоннели БКЛ, — рассказал он.

Все перегоны восточного участка кольца прошли 10-метровые щиты-гиганты. Метростроители начали использовать их относительно недавно — такая техника позволяет сократить сроки реализации проекта и оптимизировать расход материалов. Благодаря станционному комплексу «Кленовый бульвар» в будущем появится пересадка с Большого кольца на перспективную Бирюлевскую ветку, которая улучшит транспортную доступность южных районов Москвы.

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