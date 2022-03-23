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Главный проект года

Василиса Чернявская 

Общество
Главный проект года
Фото: Мосинжпроект

Большая кольцевая линия будет достроена в этом году. Как проходят работы на трех участках будущего кольца столичного метрополитена, в интервью «Вечерняя Москва» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Главный проект года Фото: stroi.mos.ru

— Андрей Юрьевич, сколько станций Большого кольца сейчас в работе? Когда их достроят?

— Мы планируем ускорить работы на отдельных станциях и участках линии. До конца года, с опережением сроков, будут завершены строительство и подготовка к запуску Большого кольца подземки. Сейчас в строительстве находятся семь, а на реконструкции — еще две станции. Строительно-монтажные работы развернуты на станциях «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». На всех семи станциях заканчиваются монолитные работы, строители продолжают отделку платформ и технических помещений, монтаж инженерных систем и эскалаторов, а также ведут подготовку к приему необходимого оборудования.

— Какие работы ведутся еще на двух станциях будущего кольца метро?

— Параллельно реконструируют «Варшавскую» и «Каширскую» — станции, принадлежавшие бывшей Каховской ветке. После капитального ремонта, реставрации их исторических панно и оснащения современной инженерией они войдут в состав Большого кольца. «Варшавская» — станция, построенная в 1969 году. Сейчас здесь устанавливаются современные системы, обеспечивающие должный уровень транспортной безопасности и комфорта пассажиров. В западном вестибюле продолжается подготовка к установке лифта для маломобильных групп граждан. Реконструируемая станция «Каширская» является кросс-платформенной, и после завершения работ она продолжит функционировать в составе и Большой кольцевой линии, и Замоскворецкой ветки. Работы выполнены более чем на четверть. Сейчас здесь ведется облицовка путевых стен, завершены архитектурно-отделочные работы на платформенных участках.

— Сооружение такого количества станций требует и большого количества ресурсов. Сколько людей трудятся на площадках каждый день?

— Это действительно огромный проект, требующий и людских, и технических ресурсов. На стройках Большого кольца постоянно трудятся около 15 тысяч рабочих и специалистов. Особым событием стало полное завершение проходки всех тоннелей линии. В отдельные периоды здесь работали более 30 тоннелепроходческих щитов диаметром 6 и 10 метров. Кроме того, на отдельных участках в сложнейших геологических условиях на глубине около 70 метров велась проходка горным способом.

— Что даст ввод Большого кольца Москве?

— Создание Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина превысит 70 километров, здесь расположится 31 станция, 22 из них открыты для пассажиров. Миллионы людей получат возможность строить новые маршруты и экономить время в пути.

Главный проект года

Контроль работ

Все строительные работы контролируются специалистами «Мосинжпроекта» на разных этапах: от первых проектов до возведения каждого элемента.

Главный проект года Фото: Мосинжпроект

Передовые технологии

Заключительная тоннелепроходка на БКЛ велась при помощи щита-гиганта «Лилия» на восточном участке на двухпутном перегоне «Нагатинский Затон» — «Кленовый бульвар».

Главный проект года Фото: Мосинжпроект

Километры комфорта

Большая кольцевая линия метро — крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина метрокольца составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего «чемпиона» среди подземных колец — Вторую кольцевую линию Пекинского метро.

Главный проект года Фото: Мосинжпроект

Оптимальные решения

На Большой кольцевой линии построены тоннели диаметром 6 и 10 метров. Работы велись в сложных грунтах, щиты 23 раза пересекали линии метро, 18 раз МЦК и МЦД и 7 раз водные объекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный проект года Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Большая кольцевая линия метро — крупнейший проект, мы достаточно быстро его реализуем. Две трети всех станций уже введено, ими активно пользуются пассажиры. На нынешний год остается еще треть. К концу 2022-го, я надеюсь, кольцо «замкнется». Эффект от ввода Большой кольцевой будет важен для всех, кто пользуется транспортом. Разгрузится центральная часть метро, оно станет свободнее. Экология станет лучше.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— Большая кольцевая линия метрополитена разгрузит радиальные линии до 30 процентов и сэкономит до 45 минут на каждой поездке.

— Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на 20 действующих станций 11 линий метрополитена, 4 пересадки на МЦК и 6 на МЦД, 11 пересадок на линии железной дороги.

— На БКЛ появятся пересадки на перспективные радиальные линии: Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую.

Холдинг поделится лучшими идеями

Главный проект года Фото: Из личного архива

По словам Юрия Кравцова, гендиректора АО «Мосинжпроект», строительство Большой кольцевой линии не случайно называют мегапроектом.

Запуск самого длинного в мире метрокольца позволит жителям пользоваться более удобными маршрутами, у кого-то подземка впервые появится рядом с домом. Юрий Кравцов отметил, что реализация мегапроекта требует высоких компетенций специалистов группы компаний, они могут быть востребованы и в других регионах России. В рамках ранее подписанного Соглашения о сотрудничестве на объектах компании побывала делегация администрации Екатеринбурга.

— В столице Урала запланированы масштабные проекты, — отметил глава города Алексей Орлов. — Изучение управленческих компетенций компании для нас полезно, так как Екатеринбургу предстоят работы по комплексному развитию.

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов страны, оператор ключевых градостроительных программ Москвы. Власти Екатеринбурга заинтересовались опытом «Мосинжпроекта» по созданию масштабного проекта «Притяжение» в Магнитогорске, парка «Зарядье», транспортных объектов столицы, по управлению развитием территории административно-делового центра в Коммунарке.

— Главе Екатеринбурга и его заместителям было важно познакомиться с практикой и результатами работы «Мосинжпроекта» по ключевым направлениям деятельности холдинга. К примеру, как в качестве оператора развития крупного градпроекта компания управляет этапами реализации в режиме «одного окна» и координирует работу всех участников с профильными ведомствами. В АДЦ «Коммунарка» такой формат позволил комплексно спланировать новые территории и интегрировать элементы инфраструктуры. Такой опыт может быть использован и в Екатеринбурге, — пояснил Кравцов.

Также делегация оценила устройство хабов, которые станут точками роста, центрами общественной и деловой жизни, посетив крупнейший транспортно-пересадочный узел «Нижегородская». Не обошли вниманием и реализацию самого масштабного проекта метростроения — БКЛ, осмотрев площадку станции «Текстильщики». Она готова почти на три четверти, здесь началось сооружение пересадки на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии. Первичная отделка технической зоны станции выполнена более чем на 80 процентов. Готовность всего восточного участка кольца метро составляет 60 процентов.

Знаковый участок

Главный проект года Константин Маслаков, генеральный директор «МИП-Строй 1» / Фото: Евгений Гурко/Роскосмос

Транспортную доступность районов Текстильщики, Печатники и Нагатинский Затон призван улучшить восточный участок БКЛ. Над его созданием трудятся специалисты «МИП-Строй 1» — ведущего строительного подразделения ГК «Мосинжпроект».

Генеральный директор компании Константин Маслаков отмечает, что данный сегмент стал знаковым для проекта.

— Именно здесь, на станции «Кленовый бульвар», в конце декабря 2021 года замкнулись тоннели БКЛ, — рассказал он.

Все перегоны восточного участка кольца прошли 10-метровые щиты-гиганты. Метростроители начали использовать их относительно недавно — такая техника позволяет сократить сроки реализации проекта и оптимизировать расход материалов. Благодаря станционному комплексу «Кленовый бульвар» в будущем появится пересадка с Большого кольца на перспективную Бирюлевскую ветку, которая улучшит транспортную доступность южных районов Москвы.

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