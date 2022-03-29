Fox News: Байден терпит одно фиаско за другим и позорит США

Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден разрушил все, чего добился бывший глава государства Дональд Трамп. Такое мнение выразил ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон во вторник, 29 марта.

По его словам, ни один лидер США не наносил стране столько ущерба, сколько нанес Байден. Хилтон заявил, что в годы правления Трампа Штаты успешно укрепляли союзы и противостояли Китаю.

Байден, в свою очередь, разрушает американскую экономику и «позорит страну», добавил ведущий. В списке неудач нынешнего президента Хилтон перечислил вывод войск из Афганистана и провоцирование России.

— Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом. Теперь они заявляют, что это Байден возглавил объединение союзников по НАТО. Хватит нести чушь. Это не Байден мобилизовал НАТО, а Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком, — цитирует журналиста РИА Новости.

29 марта французское издание Le Figaro опубликовало статью о позиции лидера Франции Эммануэля Макрона, заявившего о необходимости воздерживаться от оскорблений, которые могут привести к ухудшению ситуации на Украине. Таким образом он прокомментировал слова Байдена в адрес Путина. Читатели газеты поддержали Макрона и раскритиковали американского главу государства.