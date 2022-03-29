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Россия, Москва, Лухмановская улица Карта всех событий

Безработный напал на случайного прохожего с ножом на востоке столицы. Нападавший задержан. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, ночью 28 марта в полицию поступило сообщение о том, что около дома 24 на улице Лухмановской найден мужчина с ножевым ранением. Потерпевший был госпитализирован, у него диагностированы колото-резаное ранение грудной, брюшной полости, нижних конечностей и лица.

Полицейские выяснили, что мужчина получил ранения в ходе ссоры с неизвестным, который ударил его ножом несколько раз. Позже подозреваемый в нападении был задержан в деревне Высоково (Московская область, Истринский район — прим. «ВМ»). Им оказался неработающий местный житель 1992 года рождения. Причины своего поступка он не объяснил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Накануне, 28 марта, похожий инцидент произошел на северо-востоке столицы. После драки с незнакомцем москвич попал в реанимацию. У него диагностированы сотрясение мозга, множественные переломы ребер и костей лица.