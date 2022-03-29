Грабитель похитил телефон у пассажира метро и был пойман спустя несколько часов

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

В столице полиция задержала мужчину, ограбившего пассажира метро, спустя несколько часов после преступления. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

По ее словам, инцидент произошел в вагоне поезда на станции метро «Проспект Мира» Кольцевой линии. В момент открытия дверей неизвестный выхватил из рук мужчины мобильный телефон и, выбежав на платформу, скрылся. Потерпевший обратился в полицию, заявив об ущербе в 18 тысяч рублей.

Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД Медиа

Спустя пару часов преступника задержали на территории Северо-Восточного округа. Им оказался 25-летний безработный житель одного из регионов страны. Похищенный телефон изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

14 марта пассажирка столичного метро, попавшая в аналогичную ситуацию, дала отпор грабителю. Этот момент также попал на видео.